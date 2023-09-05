​Карпин дал понять, что Пиняев может не сыграть за сборную России

Рулевой сборной России Валерий Карпин дал понять, что полузащитник Сергей Пиняев может не принять участие в сентябрьских матчах команды из-за проблем со здоровьем.

«У Пиняева есть определённые проблемы. Мы не будем рисковать его здоровьем. Всё зависит от того, как он будет восстанавливаться», - сказал Карпин журналистам.

Сборная России в сентябре дважды сыграет против олимпийской сборной Египта (7 и 11 числа) и один раз – против национальной сборной Катара (12 числа).

На клубном уровне Сергей Пиняев выступает за московский «Локомотив». Команда занимает шестое место после семи сыгранных туров в Премьер-лиге.