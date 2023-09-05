​У Карпина спросили, соберётся ли сборная России в октябре

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, соберётся ли команда в октябре.

«Думаю, что да. Надежда есть», - сказал Карпин журналистам.

Карпин не исключил, что в следующем месяце вызов в национальную команду может получить Арсен Захарян. По словам рулевого российской сборной, всё будет зависеть от того, как футболист адаптируется в «Реал Сосьедаде».

Стоит сказать, что летом сборная России не собиралась из-за проблем с организацией товарищеских игр. В сентябре команда Валерия Карпина дважды сыграет против олимпийской сборной Египта и один раз – против сборной Катара.