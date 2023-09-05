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​Тарханов: «Цель матча с Катаром - проверить ближайший резерв» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 14:04 Комментировать (1)
Катар
...
РОССИЯ
12.09 18:15

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в команду 49 человек.

- Как вы смотрите на такое решение?

- Это мнение Карпина. Значит, он хочет проверить тех, кто сможет играть за сборную в дальнейшем. Выступать в чемпионате - это одно, а в сборной - другое.

- Для вас матч с Катаром будет носить принципиальный спортивный характер?

- Думаю, цель этой игры - проверить ближайший резерв.

- А зачем это делать?

- Сейчас у нас проблемы с международными турнирами, так что тренеры просто смотрят всех, кто сможет усилить команду.

Сборная России сыграет против Катара 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов Сборная Катара
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Сентября 2023 в 14:36
а зачем? А-ха-ха-ха! )))
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