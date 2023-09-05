Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба сборной России вызвать в команду 49 человек.
- Как вы смотрите на такое решение?
- Это мнение Карпина. Значит, он хочет проверить тех, кто сможет играть за сборную в дальнейшем. Выступать в чемпионате - это одно, а в сборной - другое.
- Для вас матч с Катаром будет носить принципиальный спортивный характер?
- Думаю, цель этой игры - проверить ближайший резерв.
- А зачем это делать?
- Сейчас у нас проблемы с международными турнирами, так что тренеры просто смотрят всех, кто сможет усилить команду.
Сборная России сыграет против Катара 12 сентября.
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