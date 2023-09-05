​Карпин ответил на вопрос о возможном снятии санкций с России

Рулевой сборной России Валерий Карпин высказался насчёт возможного снятия футбольных санкций. В настоящий момент, как известно, российская национальная команда может проводить только товарищеские матчи.

«Я не имею представления, когда нас вернут. Всё в тумане, у меня нет прогноза. Сейчас у нас в соперниках будут Египет и Катар, хотим победить. Вот ближайшая перспектива», - сказал Карпин журналистам.

Сборная России проведёт товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, а товарищеский матч против национальной сборной Катар – 12 сентября.