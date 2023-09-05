Кафанов рассказал, какие вратари будут играть с египтянами

В сентябре сборная России дважды сыграет с олимпийской сборной Египта и один раз – с национальной сборной Катара. Поскольку с египтянами будут играть футболисты, возраст которых соответствует сопернику, российская сборная разбита на два состава. Тренер вратарей Виталий Кафанов высказался о том, как будут разделены голкиперы.

«Агкацев и Тороп будут с молодёжной сборной, а остальные – с основной», - сказал Кафанов журналистам. Тренер предположил, что Агкацев и Тороп могут сыграть по матчу.

Отметим, что в сборную России также были вызваны Матвей Сафонов, Илья Лантратов и Илья Помазун.

Матчи против египтян пройдут 7 и 11 сентября, а матч против Катара – 12 сентября.

В сборной России назвали основного вратаря