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Пиняев прокомментировал вызов в сборную России

05 Сентября 2023 • 13:22 Комментировать

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России на сентябрьский тренировочный сбор.

«Я не играл в официальных матчах за сборную. Вызов - поощрение за мою работу. Хотелось бы отблагодарить свою страну за возможности, которые давались мне ранее», - приводит слова 18-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября. Подопечные Валерия Карпина сыграют три товарищеских поединка – два против олимпийской сборной Египта и один с национальной командой Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Пиняев
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