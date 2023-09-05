Пиняев прокомментировал вызов в сборную России

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о вызове в сборную России на сентябрьский тренировочный сбор.

«Я не играл в официальных матчах за сборную. Вызов - поощрение за мою работу. Хотелось бы отблагодарить свою страну за возможности, которые давались мне ранее», - приводит слова 18-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября. Подопечные Валерия Карпина сыграют три товарищеских поединка – два против олимпийской сборной Египта и один с национальной командой Катара.