В сборной России назвали основного вратаря

На сентябрьский сбор в сборную России были вызваны пять вратарей – Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Илья Помазун, Владислав Тороп и Станислав Агкацев. Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов назвал основного голкипера.

«На сегодняшний день можно сказать, что Сафонову отдано предпочтение. Он точно полетит в Катар и сыграет, если не будет травмы», - сказал Кафанов журналистам.

Сборная России в сентябре проведёт три матча – два против олимпийской сборной Египта и один против национальной сборной Катара. В игре с египтянами тренерский штаб российской сборной будет использовать игроков, которые по возрасту соответствуют соперникам.