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Балахнин высказал мнение о спаррингах сборной России

05 Сентября 2023 • 08:26 Комментировать

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался касательно сентябрьского тренировочного сбора национальной сборной России. Команда будет заниматься в Новогорске с 4 по 12 сентября.

«В играх сборной важен результат. Думаю, на этих сборах результат будет еще важнее. В любом случае игра сборной может всколыхнуть вообще все. Поэтому важно, чтобы команда выиграла», - рассказал специалист в интервью «Газете.ru».

В сентябре сборная России проведет три товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграют против олимпийской сборной Египта, а еще один поединок проведут против национальной команды Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин
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