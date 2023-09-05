Балахнин высказал мнение о спаррингах сборной России

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался касательно сентябрьского тренировочного сбора национальной сборной России. Команда будет заниматься в Новогорске с 4 по 12 сентября.

«В играх сборной важен результат. Думаю, на этих сборах результат будет еще важнее. В любом случае игра сборной может всколыхнуть вообще все. Поэтому важно, чтобы команда выиграла», - рассказал специалист в интервью «Газете.ru».

В сентябре сборная России проведет три товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина дважды сыграют против олимпийской сборной Египта, а еще один поединок проведут против национальной команды Катара.