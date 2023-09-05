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Роналду соврал, отвечая на вопрос о сборной Португалии

05 Сентября 2023 • 07:58 Комментировать (2)

Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, верит ли он в победу сборной Португалии на чемпионате мира.

«Победит ли Португалия на чемпионате мира? Да», - сказал 38-летний нападающий. При этом полиграф зафиксировал, что Криштиану соврал в этот момент.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января нынешнего года. Он подписал контракт до лета 2025 года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро. В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану забил шесть голов и сделал четыре ассиста в четырех поединках.

Роналду ответил, променяет ли он пять побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Ceroki
05 Сентября 2023 в 08:50
Почему соврал ??? Может и победит когда нибудь, конечно не сейчас , первым шагом должно быть гтстранение самого Роналду .
Alex1972
05 Сентября 2023 в 08:47
Вот 🐓.. Хе..
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