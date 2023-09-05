Центрфорвард саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, верит ли он в победу сборной Португалии на чемпионате мира.

«Победит ли Португалия на чемпионате мира? Да», - сказал 38-летний нападающий. При этом полиграф зафиксировал, что Криштиану соврал в этот момент.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января нынешнего года. Он подписал контракт до лета 2025 года. Его заработная плата составляет 200 миллионов евро. В новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану забил шесть голов и сделал четыре ассиста в четырех поединках.

Роналду ответил, променяет ли он пять побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира