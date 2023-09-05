Геркус прокомментировал вызов 49 игроков в сборную России

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал вызов 49 игроков на тренировочный сбор национальной сборной России.

«Такой формат необычен для нашей сборной. Посмотрим, что из этого выйдет. Решение новое, нащупываем новые форматы, пока обстановка позволяет. Меня это забавляет, если честно», - рассказал функционер в эфире программы «Футбол России».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября. У подопечных Валерия Карпина запланированы три товарищеских поединка – против олимпийской сборной Египта и команды Катара.