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Колосков считает Катар сильнейшим соперником сборной России за последнее время

04 Сентября 2023 • 20:21 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 18:15

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке сборной России против Катара.

«Нормальные соперники у сборной России, крепкие. Катар вообще — сильнейший соперник за последнее время. Хорошая проверка будет для подопечных Карпина», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Как отметил функционер, сейчас матчи сборной нужны для того, чтобы подготовить команду на будущее.

Товарищеский матч команды Валерия Карпина с Катаром состоится 12 сентября. Кроме того, 7 и 11 сентября российская национальная команда сыграет с олимпийской сборной Египта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Сборная Катара
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