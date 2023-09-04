Колосков считает Катар сильнейшим соперником сборной России за последнее время

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился комментарием о предстоящем контрольном поединке сборной России против Катара.

«Нормальные соперники у сборной России, крепкие. Катар вообще — сильнейший соперник за последнее время. Хорошая проверка будет для подопечных Карпина», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Как отметил функционер, сейчас матчи сборной нужны для того, чтобы подготовить команду на будущее.

Товарищеский матч команды Валерия Карпина с Катаром состоится 12 сентября. Кроме того, 7 и 11 сентября российская национальная команда сыграет с олимпийской сборной Египта.