Головин признался, что не знает многих футболистов сборной России

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о составе национальной команды на предстоящие товарищеские матчи.

«Многих ли я знаю? Из друзей вызваны Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, я много с кем общаюсь, но и скажу честно, я многих там не знаю. Очень много новеньких», — цитирует Головина пресс-служба сборной России.

Напомним, тренерский штаб национальной команды на сентябрьский сбор вызвал сразу 49 футболистов.

Первый товарищеский матч сборной России пройдет 7 сентября против олимпийской сборной Египта. Кроме того, команда Валерия Карпина снова встретится с египтянами 11 сентября, а 12 сентября — с Катаром.