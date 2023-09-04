Головин: «Скучаю по маминой еде»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал, что первое время скучал во Франции по русской кухне.

«Первое время скучал по нашей русской еде, но со времен как-то адаптировался. Любимое русское блюдо? Одного назвать не смогу. Я только могу сказать, что скучаю по маминой еде, и по тому, когда ты приезжаешь домой», — приводит слова Головина пресс-служба сборной России.

Напомним, Головин выступает за «Монако» с 2018 года, перебравшись из ЦСКА.

В составе национальной команды 27-летний хавбек сыграл в 45 матчах, в которых забил пять мячей и сделал 13 результативных передач.

7 сентября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с олимпийской сборной Египта.