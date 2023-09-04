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Кордоба: Надеюсь, сыграю за сборную Колумбии

04 Сентября 2023 • 16:05 Комментировать

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался о попадании в состав сборной Колумбии.

«С каким настроением еду в сборную? Конечно же, я очень счастлив. Еду в сборную после победы, а «Краснодар» идет на первой строчке. Рад, что вызвали в сборную. Надеюсь, что сыграю», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

30-летний футболист ранее уже вызывался в национальную команду в октябре 2020 года, однако на поле так и не вышел.

В текущем сезоне Кордоба принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

8 сентября сборная Колумбии сыграет с Венесуэлой в рамках первого тура отборочного раунда чемпионат мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Колумбии Джон Кордоба
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