​Первый канал покажет матчи сборной России

Товарищеские матчи сборной России против олимпийской сборной Египта (7 сентября) и национальной сборной Катара (12 сентября) можно будет посмотреть на Первом канале.

Матч сборной России против египтян стартует 7 сентября в 19:00 по московскому времени. А матч российской сборной против катарской команды начнётся 12 сентября в 18:15 по московскому времени.

Стоит сказать, что из-за санкций сборная России в настоящий момент может проводить только товарищеские матчи. В последний раз команда Валерия Карпина собиралась в марте. Тогда Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).