Мостовой отреагировал на приезд Головина в сборную России

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на приезд хавбека «Монако» Александра Головина в расположение национальной команды России.

«Головин - молодец, респект ему, что вернулся на родину. Давно его не было в сборной. Думаю, ему самому очень приятно приехать в сборную. Посмотрим, как он себя проявит в этих матчах», - приводятся слова эксперта на страницах «РБ Спорта».

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября. У подопечных Валерия Карпина намечены три товарищеские встречи. Сначала россияне сыграют две контрольные встречи с олимпийской сборной Египта, а затем встретятся с командой Катара.