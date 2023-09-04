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Салытков отреагировал на вызов в российскую сборную

04 Сентября 2023 • 13:07 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
07.09 19:00

Форвард самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков прокомментировал вызов в состав российской национальной команды.

«Не знаю даже, как отреагировать. Обычно воспринял. Как раз с Шитовым в комнате был. Сначала мне позвонили, потом ему», — заявил нападающий в интервью изданию «РБ Спорт». Игрок также рассказал о реакции родителей, отметив их сдержанность из-за того, что в сборной отсутствуют множество важных футболистов.

Напомним, что сборная России проведёт три матча на сентябрьском сборе, дважды сыграв с олимпийской сборной Египта и завершив цикл поездкой в Катар.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Никита Салтыков
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