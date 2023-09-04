Пименов: «Головина надо было оставить во Франции»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов отреагировал на приезд в национальную команду полузащитника «Монако» Александр Головина.

«Думаю, нужно было оставить Головина во Франции. Его уровень высокий, который и так понятен», - передает слова Пименова «РБ Спорт».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды России пройдет с 4 по 12 сентября. У подопечных Валерия Карпина запланированы три товарищеские встречи. Россияне проведут два спарринга с олимпийской сборной Египта и один – против сборной Катара.

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