Карпукас прокомментировал попадание в состав сборной России

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал попадание в состав российской сборной на сентябрьские матчи.

«Очень рад, что попал в итоговый список. Надеюсь, что получится дебютировать. С кем скажут, с тем и буду играть. Мы профессионалы», — заявил игрок «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Артём отметил, что с удовольствием съездит в Египет на предстоящие встречи.

Напомним, что российская национальная команда проведёт три матча на сентябрьском сборе. 7 и 11 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября завершат цикл встречей с Катаром.