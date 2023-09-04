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Карпукас прокомментировал попадание в состав сборной России

04 Сентября 2023 • 12:49 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
07.09 19:00

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал попадание в состав российской сборной на сентябрьские матчи.

«Очень рад, что попал в итоговый список. Надеюсь, что получится дебютировать. С кем скажут, с тем и буду играть. Мы профессионалы», — заявил игрок «железнодорожников» в интервью «Спорт-Экспрессу». Также Артём отметил, что с удовольствием съездит в Египет на предстоящие встречи.

Напомним, что российская национальная команда проведёт три матча на сентябрьском сборе. 7 и 11 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября завершат цикл встречей с Катаром.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Карпукас
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