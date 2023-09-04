Карпин вызвал 6 новых игроков в сборную России

В заявке сборной России на тренировочный сбор произошли изменения. Как сообщается в социальных сетях национальной команды, в ее ряды вызваны шесть новых игроков.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пригласил в команду следующих футболистов: Михаила Кержакова, Александра Коваленко (оба - «Зенит»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба - «Крылья Советов»), Данилу Прохина («Ростов»), Даниила Кузнецова («Рубин»).

Напомним, что тренировочный сбор пройдет с 4 по 12 сентября. Подопечные Карпина поведут три товарищеские встречи – две против олимпийской сборной Египта и одну с национальной командой Катара.