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Карпин вызвал 6 новых игроков в сборную России

04 Сентября 2023 • 12:29 Комментировать

В заявке сборной России на тренировочный сбор произошли изменения. Как сообщается в социальных сетях национальной команды, в ее ряды вызваны шесть новых игроков.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пригласил в команду следующих футболистов: Михаила Кержакова, Александра Коваленко (оба - «Зенит»), Никиту Салтыкова, Владислава Шитова (оба - «Крылья Советов»), Данилу Прохина («Ростов»), Даниила Кузнецова («Рубин»).

Напомним, что тренировочный сбор пройдет с 4 по 12 сентября. Подопечные Карпина поведут три товарищеские встречи – две против олимпийской сборной Египта и одну с национальной командой Катара.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Михаил Кержаков Данила Прохин Никита Салтыков Александр Коваленко Даниил Кузнецов Владислав Шитов
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