Круговой высказался о соперниках сборной России

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался касательно предстоящих товарищеских матчей национальной команды в сентябре.

«Матчи сборной сейчас очень важны и интересны. Катар и Египет - хорошие сборные, такие спарринги просто необходимы нашей команде! С большим удовольствием посмотрю эти игры», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Матчи состоятся во время тренировочного сбора национальной команды, который пройдет с 4 по 12 сентября. Напомним, что на сбор главный тренер Валерий Карпин вызвал 49 футболистов. Круговому не нашло места в заявке команды.