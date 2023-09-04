Головин: «Соскучился по сборной России, рад вернуться»

Хавбек французского «Монако» Александр Головин прокомментировал приезд в национальную сборную России.

«Соскучился по сборной России, но в тоже время были травмы, не мог приехать. Не везло. Сейчас все хорошо, рад вернуться», - приводит слова полузащитника пресс-служба национальной команды страны.

Напомним, что на тренировочный сбор вызваны 49 футболистов. Сборная России дважды сыграет с олимпийской командой Египта - 7 и 11 сентября. Поединки состоятся на стадионе в Суэце. 12 числа подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч против Катара на стадионе «Эль-Джануб».