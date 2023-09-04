Хавбек «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России для прохождения тренировочного сбора.

«Всем привет, я уже в России, жду начала сборов и встречи с командой», - приводятся слова 27-летнего полузащитника в официальном телеграм-канале национальной команды.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на тренировочный сбор 49 игроков. Национальная команда пробудет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передчами.