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Головин прибыл в расположение сборной России

04 Сентября 2023 • 08:08 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России для прохождения тренировочного сбора.

«Всем привет, я уже в России, жду начала сборов и встречи с командой», - приводятся слова 27-летнего полузащитника в официальном телеграм-канале национальной команды.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным вызвал на тренировочный сбор 49 игроков. Национальная команда пробудет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин провел четыре поединка, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Головин
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