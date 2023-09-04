Неймар высказался о возможном назначении Анчелотти в сборную Бразилии

Звездный нападающий Неймар высказался о возможном назначении итальянского специалиста Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии.

«Если Анчелотти возглавит нашу сборную, ему гарантирован теплый прием. Это прекрасный тренер, который выиграл множество трофеев. Я хотел бы научиться чему-то у него. Но все зависит от высшего руководства. Уверен, оно примет верное решение», - передает слова форварда Ge Globo.

В настоящий момент Анчелотти занимает пост главного тренера мадридского «Реала». Ранее обсуждалось, что итальянский специалист возглавит сборную Бразилии летом следующего года.