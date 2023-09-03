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​Неймар: Не все становятся чемпионами мира

03 Сентября 2023 • 20:40 Комментировать

Звёздный Неймар ответил на вопрос, ожидает ли он, что футбол окажется к нему так же справедлив, как к Лионелю Месси, который в прошлом году стал чемпионом мира.

«Надеюсь (улыбается). Конечно, я надеюсь однажды осуществить самую большую мечту – выиграть чемпионат мира. Но иногда игроки этого не добиваются. У нас в Бразилии есть большой кумир, один из самых великих игроков в истории страны, - это Зико. И он не выигрывал чемпионат мира. Но это не умаляет его качеств и таланта», - слова Неймара приводит Ge Globo.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Бразилии вылетела в 1/4 финала, проиграв Хорватии по пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Неймар
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