​Неймар: Не все становятся чемпионами мира

Звёздный Неймар ответил на вопрос, ожидает ли он, что футбол окажется к нему так же справедлив, как к Лионелю Месси, который в прошлом году стал чемпионом мира.

«Надеюсь (улыбается). Конечно, я надеюсь однажды осуществить самую большую мечту – выиграть чемпионат мира. Но иногда игроки этого не добиваются. У нас в Бразилии есть большой кумир, один из самых великих игроков в истории страны, - это Зико. И он не выигрывал чемпионат мира. Но это не умаляет его качеств и таланта», - слова Неймара приводит Ge Globo.

Напомним, что на чемпионате мира – 2022 сборная Бразилии вылетела в 1/4 финала, проиграв Хорватии по пенальти.