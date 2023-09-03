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Нападающий «Балтики» Мусаев высказался о вызове в сборную России

03 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать

Нападающий калининградской «Балтики» Тамерлан Мусаев высказался о вызове в сборную России на учебно-тренировочные сборы, которые начнутся уже завтра, 4 сентября. Игорк должен дебютировать за национальную команду.

«Для меня это не просто товарищеский матч, это шанс проявить себя. Рад вызову в сборную, и что на меня обратили внимание», - приводит слова Мусаева Sport24.

Сборная России 12 сентября проведет товарищеский матч против сборной Катара.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в десяти играх во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Тамерлан Мусаев
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