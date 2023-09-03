Баринов высказался о предстоящем матче против сборной Катара

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Катара.
Игрок в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что едет в расположение сборной с хорошим настроением, и считает сборную Катара лучшим вариантом на данный момент.
Напомним, что сборы национальной команды начинаются уже завтра, 4 сентября.
Поединок против сборной Катара состоится 12 сентября на стадионе в Эль Вакре, где проходили матчи чемпионата мира.
Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.
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