Баринов высказался о предстоящем матче против сборной Катара

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о предстоящем товарищеском матче против сборной Катара.

Игрок в разговоре с «Матч ТВ» отметил, что едет в расположение сборной с хорошим настроением, и считает сборную Катара лучшим вариантом на данный момент.

Напомним, что сборы национальной команды начинаются уже завтра, 4 сентября.

Поединок против сборной Катара состоится 12 сентября на стадионе в Эль Вакре, где проходили матчи чемпионата мира.

Сборная России не принимает участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.