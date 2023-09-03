Полузащитник «Краснодара» Кривцова высказался о попадании в сборную России

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Никита Кривцов высказался о вызове в сборную России на сентябрьские сборы, которые начнутся завтра, 4 сентября.

«Пока не знаю, чего ожидать от сборной. Приятно, что вызвали. С Валерием Георгиевичем Карпиным не общался еще», - приводит слова Кривцова «Чемпионат».

Напомним, что в первоначальном списке значатся 49 футболистов. Молодые игроки дважды сыграют против олимпийской сборной Египта (7 и 11 сентября), а остальные сыграют товарищеский матч против основной сборной Катара, который состоится 12 сентября.