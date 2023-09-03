​Сафонов оценил разделение сборной России на две команды

В сентябре сборная России проведёт три товарищеских матча – два против олимпийской сборной Египта и один против национальной сборной Катара. Поскольку в играх с египтянами возраст российской команды будет соответствовать возрасту команды-соперника, Валерий Карпин вызвал сразу 49 игроков. Они будут разделены на две группы. Голкипер Матвей Сафонов ответил на вопрос, как он относится к такому разделению.

«Вполне адекватно, потому что олимпийская сборная - это сборная до какого-то возраста. Россия выставляет команду того же возраста», - цитирует Сафонова ТАСС.

«Будет две команды: я думаю, что каждая из команд не будет отличаться от обычной сборной», - отметил голкипер «Краснодара».

Матчи против олимпийской сборной Египта пройдут 7 и 11 сентября, а матч против Катара – 12 сентября.