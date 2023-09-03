Сборная России сыграет со сборной Катара 12 сентября

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Катара 12 сентября, об этом сообщила пресс-служба РФС.

Сообщается, что поединок пройдет на стадионе «Эль-Джануб», который принимал матчи чемпионата мира, в Эль-Вакре, и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России также дважды сыграет с олимпийской сборной Египта, где возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. Матчи состоятся в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.