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Сборная России сыграет со сборной Катара 12 сентября

03 Сентября 2023 • 13:10 Комментировать

Сборная России проведет товарищеский матч против сборной Катара 12 сентября, об этом сообщила пресс-служба РФС.

Сообщается, что поединок пройдет на стадионе «Эль-Джануб», который принимал матчи чемпионата мира, в Эль-Вакре, и начнётся в 18:15 по московскому времени.

Напомним, что сборная России также дважды сыграет с олимпийской сборной Египта, где возраст игроков российской сборной будет соответствовать возрасту соперника. Матчи состоятся в городе Суэц на одноименном стадионе 7 и 11 сентября.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара
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