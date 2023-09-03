​Мерзкий футбольный обман и авиакатастрофа: что произошло в Бразилии 34 года назад

Футбольный мир видал всякое. Иногда в стремлении победить футболисты готовы идти на обман и использовать грязные приёмы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает один из самых главных скандалов в истории международного футбола, который произошёл ровно 34 года назад – 3 сентября 1989 года.

Отбор ЧМ-1990

На чемпионат мира 1990 года сборная Аргентины квалифицировалась автоматически как действующий обладатель кубка мира. Таким образом, через отбор от КОНМЕБОЛ разыгрывались только две прямые путёвки на мундиаль. Ещё одна команда должна была принять участие в стыковых матчах с представителем другой конференции.

В рамках отборочного турнира 9 сборных КОНМЕБОЛ были разбиты на три группы по три команды. Победители групп потом сравнивались по их показателям – две лучшие команды получали прямые билеты на чемпионат мира, а третья попадала в «стыки».

В группе 3 перед последним туром сложилась интересная ситуация. Сборные Бразилии и Чили имели по 5 очков, и в заключительном матче они играли друг с другом на «Маракана». Бразильцы имели лучшую разность голов, то есть их устраивала ничья. Чилийцам же нужно было побеждать, чтобы сенсационно впервые оставить Бразилию без чемпионата мира. В общем, матч Бразилия – Чили вызывал серьёзный ажиотаж.

Таблица перед последней игрой

М Команда И В Н П РМ О* 1 Бразилия 3 2 1 0 11:1 5 2 Чили 3 2 1 0 9:2 5 3 Венесуэла 4 0 0 4 1:18 0

*-за победы в те времена давали 2 очка.

Скандал с обманом

Сборная Бразилии открыла счёт вскоре после перерыва, когда в воротах чилийцев расписался Карека. А на экваторе второго тайма игра была прервана. Дело в том, что фанатка бразильской сборной, 24-летняя Ронезери Мелло, бросила фаер в сторону голкипера сборной Чили Роберто Рохаса. Футболист упал и схватился за голову, его обступили партнёры по команде, трибуны «Маракана» начали гудеть. Через несколько мгновений стало видно, что у Рохаса травмирована голова.

Дальше игроки чилийской сборной унесли Рохаса в подтрибунное помещение и отказались продолжать матч. Арбитр пытался убедить команду вернуться на поле, но тщетно.

В те времена на стадионах не было так много камер, как сейчас, но даже при этом обман Роберто Рохаса был быстро разоблачён. Уже на следующий день в газетах было опубликовано фото, на котором видно, что фаер не попал во вратаря, а упал где-то в метре от него. Более того, на теле чилийского футболиста не было обнаружено следов повреждений от пиротехники в виде ожогов. Не было и следов пороха. Оказалось, что в перчатках у вратаря был спрятан острый предмет, которым он в суматохе сам нанёс себе травмы. При этом активное участие в обмане принимал не только Рохас. Тренер Орландо Аравена и врач Даниэль Родригес призывали вратаря оставаться на поле. Чилийцы рассчитывали на то, что Бразилии засчитают техническое поражение или, по крайней мере, будет назначена переигровка на нейтральном поле. Впрочем, обмануть футбольный мир не получилось.

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Суровое наказание

ФИФА по итогам разбирательства сурово наказала сборную Чили и участников скандального инцидента. Это был показательный пример, чтобы другим неповадно было. Сборной Чили не просто засчитали техническое поражение со счётом 0:2 – команду отстранили от отбора и на следующий чемпионат мира (1994). Вратарь Роберто Рохас был пожизненно отстранён от футбольной деятельности. Тренер Орландо Аравена и врач Даниэль Родригес получили такое же наказание. Кроме того, дисквалифицированы были глава чилийской футбольной федерации Серхио Стоппель и капитан сборной Фернандо Астенго. Последний был дисквалифицирован на пять лет.

В 2001 году Рохас извинился за свой поступок, и ФИФА решила снять с него пожизненную дисквалификацию. При этом чилиец выражал уверенность в том, что если бы на его месте был бразилец или аргентинец, его бы не стали наказывать.

«Поджигательница с «Маракана»

Девушкой, которая бросила фаер на футбольное поле во время матча Бразилия - Чили, оказалась 24-летняя Росенери Мелло ду Насименто. После инцидента она получила прозвище «Поджигательница с «Маракана». Росенери тогда стала довольно популярной и даже попала на обложку журнала Playboy. В 2011 году Росенери умерла от аневризмы головного мозга.

Авиакатастрофа

3 сентября 1989 года в Бразилии произошла авиакатастрофа, которая унесла жизни 12 человек. Незадолго до взлёта командир воздушного судна ознакомился с планом полёта, где был указан курс 0270. Из-за особенности работы компьютеров в те годы последняя цифра была десятичной долей, то есть пилоту нужно было выставить курс 27 градусов. Тем не менее, он прочитал курс как 270 градусов, и в итоге самолёт полетел совсем в другую сторону. Систем GPS тогда не было, и определить своё реальное местонахождение пилоты не могли. В итоге самолёт пришлось сажать в Дождевых лесах Амазонии после того, как произошла выработка всего топлива.

Эксперты до сих пор говорят о том, что ошибочный курс был выставлен из-за того, что в кабине самолёта пилоты слушали трансляцию матча Бразилия – Чили…

Подготовил Александр Тихий.