Пресс-служба Футбольной ассоциация Катара сообщила о проведении контрольной встречи со сборной России, которая состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб». Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября.

Напомним, на сентябрьский сбор наставник сборной России Валерий Карпин вызвал сразу 49 футболистов.

Последний товарищеский матч наша национальная команда провела 26 марта. Соперником в той игре была сборная Ирака, которая уступила подопечным Карпина со счетом 0:2.