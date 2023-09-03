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Сборная Катара подтвердила, что сыграет с Россией 12 сентября официально

03 Сентября 2023 • 10:00 Комментировать
Катар
...
РОССИЯ
12.09 13:00

Пресс-служба Футбольной ассоциация Катара сообщила о проведении контрольной встречи со сборной России, которая состоится 12 сентября на стадионе «Эль-Джануб». Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.

Ранее стало известно, что сборная России сыграет два товарищеских матча против олимпийской команды Египта. Встречи пройдут 7 и 11 сентября.

Напомним, на сентябрьский сбор наставник сборной России Валерий Карпин вызвал сразу 49 футболистов.

Последний товарищеский матч наша национальная команда провела 26 марта. Соперником в той игре была сборная Ирака, которая уступила подопечным Карпина со счетом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Катара
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