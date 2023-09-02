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Осинькин: Бабкин и Хубулов, которые вызваны в сборную, имеют проблемы со здоровьем

02 Сентября 2023 • 20:27 Комментировать

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о состоянии Сергея Бабкина и Владимира Хубулова, которые получили вызов в сборную России на сентябрьские сборы.

Специалист отметил, что у обоих игроков есть проблемы со здоровьем.

«Знаю, что медицинские штабы нашей команды и сборной России на связи. Так что не могу ответить со стопроцентной уверенностью. Лучше дождемся официального объявления, потому что сборная собирается не сегодня», - заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что УТС в Новогорске начнутся уже в понедельник, 4 сентября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Игорь Осинькин Владимир Хубулов Сергей Бабкин
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