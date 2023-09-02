Осинькин: Бабкин и Хубулов, которые вызваны в сборную, имеют проблемы со здоровьем

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о состоянии Сергея Бабкина и Владимира Хубулова, которые получили вызов в сборную России на сентябрьские сборы.

Специалист отметил, что у обоих игроков есть проблемы со здоровьем.

«Знаю, что медицинские штабы нашей команды и сборной России на связи. Так что не могу ответить со стопроцентной уверенностью. Лучше дождемся официального объявления, потому что сборная собирается не сегодня», - заявил Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что УТС в Новогорске начнутся уже в понедельник, 4 сентября.