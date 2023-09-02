Акинфеев рассказал о своём кумире детства

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о бывшем наставнике сборной России Станиславе Черчесове, который 2 сентября отмечает 60-й день рождения.

«Еще в детстве, когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром», — приводит слова Акинфеева «Спорт-Экспресс».

По мнению футболиста, сборная России смогла добиться успеха на домашнем чемпионате мира за счет характера Черчесова, который всегда был требовательным тренером.

Напомним, Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 по 2021 год. Под его руководством сборная России добралась до четвертьфинала чемпионата мира – 2018, в котором уступила Хорватии лишь в серии пенальти.