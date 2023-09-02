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Головин рассказал о самом ярком воспоминании с Черчесовым

02 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать

Хавбек «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о самом ярком воспоминании, связанным с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Стоит сказать, что в субботу, 2 сентября, Черчесов отмечает свой юбилей. Российскому специалисту исполнилось 60 лет.

«Самое яркое воспоминание это, конечно, чемпионат мира в России, когда наша сборная дошла до четвертьфинала. Роль главного тренера была тогда очень значимой», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что Черчесов смог вселить уверенность в команду, хотя перед стартом мундиаля в сборную никто не верил.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен минувшим летом за провальное выступление в квалификации Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов Александр Головин
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