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Оганесян прокомментировал вызов в сборную России

02 Сентября 2023 • 10:12 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян поделился эмоциями от приглашения в сборную России на тренировочный сбор, который состоится в сентябре.

«Мне прислал администратор команды документ, в котором говорилось о том, что я вызван на сентябрьский сбор. Был очень рад этому», - поведал нападающий в разговоре с пресс-службой клуба.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Оганесян провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями. На его счету один гол в двух матчах Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Оренбург Степан Оганесян
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