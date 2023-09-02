Оганесян прокомментировал вызов в сборную России

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян поделился эмоциями от приглашения в сборную России на тренировочный сбор, который состоится в сентябре.

«Мне прислал администратор команды документ, в котором говорилось о том, что я вызван на сентябрьский сбор. Был очень рад этому», - поведал нападающий в разговоре с пресс-службой клуба.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Оганесян провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями. На его счету один гол в двух матчах Кубка страны.