​Сборная России анонсировала матчи с египтянами

Сборная России в сентябре проведёт две товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Пресс-служба команды, наконец, официально анонсировала эти поединки.

Российская сборная сыграет против египтян в городе Суэц 7 и 11 сентября. Игры будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Отмечается, что за сборную России будут играть футболисты, которые соответствуют возрасту команды-соперника.

Стоит сказать, что олимпийская сборная Египта в следующем году выступит на Олимпиаде во Франции.

Напомним, что ранее РФС анонсировал товарищеский матч сборной России против сборной Катара. Он пройдёт 12 сентября.

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