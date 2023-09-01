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​Сборная России анонсировала матчи с египтянами

01 Сентября 2023 • 18:25 Комментировать

Сборная России в сентябре проведёт две товарищеские игры с олимпийской сборной Египта. Пресс-служба команды, наконец, официально анонсировала эти поединки.

Российская сборная сыграет против египтян в городе Суэц 7 и 11 сентября. Игры будут начинаться в 19:00 по московскому времени.

Отмечается, что за сборную России будут играть футболисты, которые соответствуют возрасту команды-соперника.

Стоит сказать, что олимпийская сборная Египта в следующем году выступит на Олимпиаде во Франции.

Напомним, что ранее РФС анонсировал товарищеский матч сборной России против сборной Катара. Он пройдёт 12 сентября.

Карпин не будет руководить сборной России во втором матче с египтянами

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России олимпийская сборная Египта
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