Смородская: Я не знаю, кто такой Севикян

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о смене спортивного гражданства полузащитником «Пари НН» Эдгаром Севикяном.

«Извините, но я даже не знаю, кто это. Никак к этому не отношусь, комментировать здесь нечего», — заявила экс-руководитель «железнодорожников», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что ранее игрок «Пари НН» отказался ехать в расположение российской национальной команды. Севикян принял решение выступать за сборную Армении. В 25 матчах в составе нижегородцев 22-летний полузащитник забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.