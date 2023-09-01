Колосков прокомментировал решение Севикяна выступать за сборную Армении

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий относительно смены спортивного гражданства игроком «Пари НН» Эдгаром Севикяном.

«Мне наплевать на это, честно говоря. Я такую фамилию Севикян вообще не слышал и не знаю, откуда он взялся. Из Нижнего Новгорода игрок, что-то захотел», — заявил функционер в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Эдгар отказался от вызова в состав сборной России на сентябрьский сбор, выбрав армянскую национальную команду. В нынешнем сезоне в футболке «Пари НН» Севикян провёл девять матчей во всех состязаниях и забил три гола.