Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об отказе нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную России и его решении играть за Армению.

- Как отнеслись к решению нападающего «Пари НН» Эдгара Севикяна выступать за сборную Армению, после того, как он получил вызов в сборную России?

- Спокойно отнесся. Это молодой парень, который в нашем чемпионате не сделал ничего яркого. Это его решение. Он принял его, наверное, обдуманно.

- В свое время вам же тоже пришлось выбирать спортивное гражданство?

- Там была немного другая ситуация. Был распад СССР. Я изначально принял решение переезжать в «Спартак» и сразу принял гражданство. Я не был заигран за Узбекистан.

- А с моральной стороны как оцените решение Севикяна, все-таки Россия многое ему дала, ведь он прошел практически все юношеские сборные России: от U-15 до U-21?

- Я не так хорошо знаю этого футболиста, не следил за ним. Он просто сделал свой выбор, вот и все. Что тут такого? Профессиональный футболист всегда думает о своей карьере. Он хочет играть с серьезными командами. Поэтому считаю его выбор очевидным.

- То есть, он выбрал международные матчи вместо неизвестности.

- Он выбрал свою карьеру. Ему кажется, что в сборной Армении он будет расти и прогрессировать.

- Как думаете, почему сборная Армении только сейчас стала суетиться, после того, как Карпин вызвал его на сборы?

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- Засветили парня и все, тут же всплыла Армения.

- Писали, что РФС пытался помешать, но ничего не смог сделать. Надо ли РФС вмешиваться в такие ситуации и удерживать футболистов?

- А как РФС может повлиять на выбор футболиста, за какую сборную ему играть?

- Может через агентов или еще как-то.

- Севикян будет продолжать играть в РПЛ, просто он сделал выбор в пользу Армении. Может быть, он считает, что там ему будет лучше играть. Он смотрит, как ему лучше построить свою карьеру.

- Это не первый случай, когда сборная Армении уводит потенциальных игроков сборной России. В 2020 году сменил спортивное гражданство Байрамян, в 2021-м - Сперцян, в 2023-м - Тикнизян и Арутюнян. Видите проблему именно с Арменией?

- А вы уверены, что эти ребята играли бы в сборной России? Я в этом не уверен. Не думаю, что стоит делать из этого ажиотаж. Они армяне, они видят, какая сейчас ситуация. Для сборной России в ближайшее время все международные турниры будут закрыты. Поэтому они и делают выбор в пользу Армении, чтобы играть на международном уровне. Ничего страшного в этом не вижу. Ну, ушел Севикян и ушел. У нас нет футболистов сильнее него? Или сильнее Тикнизяна с Арутюняном? Есть ребята гораздо сильнее. Это их выбор. Что теперь? Если был бы Месси, то понятно, что за него надо было бы бороться руками, ногами и чем угодно.

- Есть и другие примеры: за Армению отказались выступать Захарян и Коваленко из «Зенита». Коваленко объяснил это так: «Я посчитал, что бросать Россию в тяжелый период - не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул всех, кто в меня верил и поддерживал. У меня российское футбольное образование, я играл за юношескую сборную. Вы понимаете этих ребят?

- Понимаю. В этом вопросе нет предательства или еще чего-то. Они профессиональные футболисты, и выбирают, как строить карьеру. Коваленко сделал выбор в пользу России. Захарян, понятно, будет играть в основном составе сборной России. Как и играл. Он уверен в себе и знает, что всегда получит вызов в нашу сборную.

Елена Григорьевская