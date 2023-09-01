Кассьерра и ещё три игрока РПЛ вызваны в сборную Колумбии

Тренерский штаб сборной Колумбии определился с заявкой национальной команды на предстоящие поединки квалификационного турнира чемпионата мира – 2026.

Как сообщает федерация футбола страны, в состав южноамериканской сборной включены четыре представителя Российской премьер-лиги. В заявку попали: Джон Кордоба («Краснодар»), Хорхе Карраскаль («Динамо»), Матео Кассьерра и Вильмар Барриос (оба - «Зенит»).

Сборная Колумбии в первой половине сентября проведет два поединка. 7 сентября команда на домашнем стадионе примет сборную Венесуэлы, а 13 сентября на выезде померяется силами с чилийскими футболистами.