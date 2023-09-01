Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что тренерский штаб сборной России вызвал 49 футболистов на сентябрьские сборы.

Экс-игрок сборной России отметил, что был в большом шоке, когда увидел этот список, и считает это перебором, даже несмотря на три матча, которые должны быть сыграны.

«49 человек — это через чур! Такого быть не должно, но тренерскому штабу виднее. Ни один сбор при Карпине не прошел без расширенного списка, куда, зачем, не понимаю», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что УТС в Новогорске начнётся в понедельник, 4 сентября.