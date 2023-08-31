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Севикян отказался выступать за сборную России официально

31 Августа 2023 • 22:23 Комментировать

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян заявил, что не собирается играть за сборную России, и намерен выступать за национальную команду Армении.

«Я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении», — приводит слова Севикяна официальный телеграм-канал нижегородской команды.

При этом футболист отметил, что благодарен тренерскому штабу сборной России за оказанное доверие.

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Напомним, сбор российской национальной команды пройдет с 4 по 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Армении Эдгар Севикян Пари НН
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