​Месси вызван в сборную Аргентины

Пресс-служба сборной Аргентины обнародовала список футболистов, получивших вызов на сентябрьский сбор команды. В списке оказался и звёздный Лионель Месси, который с недавних пор выступает за «Интер Майами». В 10 матчах за этот клуб 36-летний форвард записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

В сентябре сборная Аргентины начинает путь в отборе на чемпионат мира – 2026. Лионель Месси и компания проведут матчи против Эквадора и Боливии.

Как известно, в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Следующий мундиаль примут три страны – США, Канада и Мексика.