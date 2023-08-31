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​Месси вызван в сборную Аргентины

31 Августа 2023 • 17:39 Комментировать (1)

Пресс-служба сборной Аргентины обнародовала список футболистов, получивших вызов на сентябрьский сбор команды. В списке оказался и звёздный Лионель Месси, который с недавних пор выступает за «Интер Майами». В 10 матчах за этот клуб 36-летний форвард записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

В сентябре сборная Аргентины начинает путь в отборе на чемпионат мира – 2026. Лионель Месси и компания проведут матчи против Эквадора и Боливии.

Как известно, в конце прошлого года сборная Аргентины выиграла чемпионат мира в Катаре. Следующий мундиаль примут три страны – США, Канада и Мексика.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами
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Комментарии (1)
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NOBODY
31 Августа 2023 в 18:03
Наверно мячи подавать некому )))
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