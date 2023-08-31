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Щербаченко объяснил, зачем Карпин вызвал в сборную России почти полсотни футболистов эксклюзив

31 Августа 2023 • 16:35 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал расширенный список из почти полусотни футболистов, составленный главным тренером сборной России Валерием Карпиным для вызова на сентябрьский сбор национальной команды.

- Здесь процесс в какой-то мере виртуальный. Игроки должны понимать, что их успехи замечают. Каждый из новичков сборной, прочитав свою фамилию в этом списке, обрадовался и воодушевился. Сегодня любому, кто проявляет себя в своём клубе, открыта дорога в национальную команду, что очень хорошо. Но расширенные списки обычно сужаются по разным причинам: по решению тренера, по травмам, по усталости тех или иных футболистов. (Недавно стало известно, что нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов не приедет на сбор национальной команды из-за растяжения сухожилия, – Прим. ЕФ).

Всё-таки важно не переборщить с нагрузками, учитывая, что в основном это футболисты стартовых составов своих клубов, зачастую проводящие по три игры за восемь дней. Возможно, есть прицел провести товарищеские матчи сборной в сентябре разными составами, чтобы как раз не перегружать ребят. Может, будет большое количество замен и по ходу самих матчей. Важно, чтобы футболисты вернулись в свои клубы без травм, и в то же время хорошо бы посмотреть многих ребят в деле.

Напомним, в наступающем сентябре у сборной России запланированы три товарищеских матча: 7 и 11 числа против олимпийской сборной Египта, а 12 числа против сборной Катара.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Фёдор Щербаченко
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