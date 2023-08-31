Хубулов не приедет в сборную России

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов сообщил, что не сможет принять участие в сентябрьском сборе национальной команды.

«В сборную я не поеду, я получил растяжение сухожилия и неделю уже пропустил. Сказали, что восстановление займет три недели», — приводит слова Хубулова Metaratings.

Футболист надеется, что вернется в общую группу послу паузы на игры сборных.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, тренировочные занятия сборной России под руководством Валерия Карпина будут длиться с 4 по 12 сентября.