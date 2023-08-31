​Карпин не будет руководить сборной России во втором матче с египтянами

Сборная России в сентябре проведёт три товарищеских матча. 7 и 11 числа команда будет играть против олимпийской сборной Египта, а 12 числа – против сборной Катара. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин ответил на вопрос, кто будет руководить сборной в матчах против египтян.

«7 сентября команду возглавлю я, а 11 сентября ею будут руководить Виктор Онопко и Юрий Никифоров», - сказал Карпин «Матч ТВ».

Также Валерий Карпин объяснил, почему в состав сборной России на сбор в сентябре вошли сразу 49 футболистов.

Добавим, что сборная России соберётся впервые с марта.