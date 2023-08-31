​Почему Алексей Миранчук не вызван в сборную России – Карпин ответил

В состав сборной России на сентябрьский сбор не попал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. Комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Валерий Карпин.

«Он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и ещё ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А», - сказал Карпин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Напомним, что в состав российской национальной команды вошли 49 футболистов. Столь широкий список Валерий Карпин объяснил тем, что ему нужно два состава для трёх товарищеских матчей в сентябре. Сборная России сыграет против Катара и дважды пересечётся с олимпийской сборной Египта.

Добавим, что в прошлый раз сборная России собиралась в марте.