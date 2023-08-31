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​Карпин объяснил, почему вызвал 49 игроков в сборную России

31 Августа 2023 • 13:58 Комментировать

На сентябрьский сбор в ряды сборной России вызов получили 49 футболистов. Рулевой команды Валерий Карпин объяснил, почему список такой широкий.

Карпин отметил, что в сентябре российской сборной предстоит провести три матча – один против Катара и два против олимпийской сборной Египта. По словам тренера, хотя РФС ещё не объявлял официально об играх с египтянами, штаб сборной России не может тянуть с приглашением футболистов.

«Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды», - высказался Карпин, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Карпин добавил, что если вынести за скобки голкиперов, то вызов в сборную России получили 44 полевых футболиста – по 22 на каждую команду, необходимую для проведения сентябрьских товарищеских игр.

Также тренер сборной России отметил, что в списке игроков по итогам ближайшего тура Премьер-лиги могут произойти корректировки.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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