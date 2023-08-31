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Колосков - о составе сборной России: «Не знаю, куда Карпину девать всех этих игроков»

31 Августа 2023 • 12:20 Комментировать

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал состав сборной России на ближайший тренировочный сбор. В этот список включены 49 футболистов.

«Я не знаю, куда девать всех этих игроков Карпину. Когда не объявляются цели и задачи сборной, тяжело понять, зачем все эти футболисты. Vеня удивило такое количество людей», - передает слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что тренировочный сбор национальной команды состоится с 4 по 12 сентября на базе в Новогорске.

Сборная России отстранена от официальных матчей совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Карпина обыграли Ирак (2:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Вячеслав Колосков
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